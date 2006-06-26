Лукашенко заморозит счета Буша и Райс

Белоруссия готова заморозить счета президента США Джорджа Буша и госсекретаря Кондолиззы Райс в ответ на решение администрации Белого дома об аресте счетов Александра Лукашенко и ряда белорусских высокопоставленных чиновников.

"Мы будем вводить адекватные, симметричные меры в отношении Джорджа Буша и Кондолиззы Райс. Мы заморозим их счета и наложим арест на их акции", - заявил в воскресенье вечером Национальной государственной телерадиокомпании секретарь Совета Безопасности Белоруссии Виктор Шейман.

"Всем очевидно, что никаких счетов ни у Лукашенко, ни у меня в США нет и не может быть. 10 лет администрация США ищет эти счета, и 10 лет назад президент Белоруссии заявил, что готов отдать все эти деньги тому, кто их найдет," - добавил Шейман.

Секретарь Совбеза Белоруссии считает подобную политику Вашингтона "твердолобой и уродливой". По мнению Виктора Шеймана, причиной такой позиции Белого дома в отношении Минска является курс Белоруссии на построение Союзного государства с Россией, формирование мощной военно-политической структуры в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, а также самостоятельная политика, проводимая главой белорусского государства.

Напомним, 18 мая министры иностранных дел 25 стран — членов Евросоюза приняли решение об аресте банковских счетов и недвижимости 36 белорусских должностных лиц из списка не въездных на территорию стран ЕС. Позже к санкциям ЕС присоединились еще десять европейских стран, не входящих в ЕС, а также США.

Евросоюз и США обвиняют белорусские власти в фальсификации результатов президентских выборов в марте 2006 года, а также в гонениях оппозиции.

Лента.ру