Половина глобальных доходов приходится на 8% населения

Парадоксом нашего времени назвала укоренившееся неравенство руководитель Программы развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк. В новом докладе ПРООН о борьбе с бедностью отмечается, что на 8% населения мира приходится половина всего мирового дохода.

В среднем за последние два десятилетия масштабы неравенства выросли на 11% в развивающихся странах и на 9% – в промышленно развитых странах.

И это – несмотря на беспрецедентные преобразования , связанные с развитием ИКТ, снижение масштабов бедности и беспрецедентный экономический рост в странах с формирующимися рынками.

В докладе речь идет не только о разнице в доходах. Его авторы обращают внимание на неравенство между женщинами и мужчинами, сельскими и городскими жителями, а также в сферах занятости, образования и здравоохранения.