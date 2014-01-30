Половина глобальных доходов приходится на 8% населения
Эксперты ООН отмечают, что высокий уровень неравенства препятствует экономическому прогрессу, ослабляет демократические преобразования и угрожает социальной стабильности.
Парадоксом нашего времени назвала укоренившееся неравенство руководитель Программы развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк. В новом докладе ПРООН о борьбе с бедностью отмечается, что на 8% населения мира приходится половина всего мирового дохода.
В среднем за последние два десятилетия масштабы неравенства выросли на 11% в развивающихся странах и на 9% – в промышленно развитых странах.
И это – несмотря на беспрецедентные преобразования , связанные с развитием ИКТ, снижение масштабов бедности и беспрецедентный экономический рост в странах с формирующимися рынками.
В докладе речь идет не только о разнице в доходах. Его авторы обращают внимание на неравенство между женщинами и мужчинами, сельскими и городскими жителями, а также в сферах занятости, образования и здравоохранения.