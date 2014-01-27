Навальный представил «коррупционную карту» Сочи

Об этом пишет Лента.ру.

Карту, как рассказал Навальный в своем блоге, в фонде разработали, потому что им «надоело смотреть как жонглируют цифрами олимпийских строек» российские чиновники. Он, в частности, сослался на заявление вице-премьера Дмитрия Козака о том, что на Олимпиаду было потрачено в общей сложности 214 миллиардов рублей.

На заглавной странице «Энциклопедии трат» приводится расчет, согласно которому общие затраты на Олимпийские игры составили полтора триллиона рублей. Эта цифра получилась путем сложения затрат федерального бюджета на спортивные объекты и инфраструктуру (822 миллиарда рублей), расходов госкомпаний (343 миллиарда), выданных Внешэкономбанком кредитов (249 миллиардов), частных инвестиций (53 миллиарда) и бюджетных расходов Краснодарского края (33 миллиарда рублей).

При этом в общую сумму авторы исследования включили все кредиты ВЭБ, которые получили олимпийские инвесторы, подразумевая, что они являются невозвратными. Это противоречит заявлениям самого банка о том, что проблемными там считают лишь кредиты на сумму 190 миллиардов, которые, возможно, придется реструктурировать.

В «энциклопедии» также представлены данные по затратам на строительство олимпийских и инфраструктурных объектах в Сочи. Карточка каждого объекта сопровождается анализом того, насколько была завышена его стоимость в сравнении с аналогичными сооружениями в других странах. Например, стоимость элементов совмещенной железной и автомобильной дороги «Адлер — Красная поляна» сопоставлена с затратами на строительство дорог, тоннелей и мостов за рубежом. Стоимость совмещенной дороги (285 миллиардов рублей), по мнению авторов доклада, была завышена в 1,9 раза.

Между тем, при сопоставлении стоимости объектов в проекте приводятся спорные оценки. Так, ледовая арена «Шайба» в докладе сравнивается по стоимости одного зрительского места с еще не построенными стадионами в южнокорейском Пхёнчхане, предполагаемые затраты на которые значительно меньше. Авторы не учли, что фактическая стоимость сооружений может возрасти к завершению строительства.

В описаниях объектов также присутствуют противоречия. В краткой справке, посвященной Олимпийской деревне, говорится о том, что инвесторам будет сложно после Игр продать недвижимость под жилой комплекс: «Одно гостевое место в деревне стоит как двухкомнатная квартира в Москве». При этом в подробном описании жилье сравнивается только по цене квадратного метра, которая сопоставима с московской, а не по стоимости конкретных квартир или гостевых мест.

«Мы всегда говорили и говорим, что абсолютно некорректно называть все инвестиционные расходы в Сочи расходами на Олимпиаду. Та цифра, которую называл и президент в 214 миллиардов — это расходы на строительство олимпийских объектов и инфраструктурных объектов, непосредственно связанных с их содержанием. Что касается вложений в транспортную инфраструктуру, энергетическую, коммунальную, экологическую, то, в общем, эти цифры совпадают у господина Навального с тем, что называлось и на официальном уровне, вот только называть их расходами на Олимпиаду некорректно», — прокомментировал представленный доклад «Ленте.ру» официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Представители российской оппозиции ранее неоднократно высказывали мнения о масштабах коррупции при организации сочинской Олимпиады. Политик Борис Немцов, в частности, подготовил доклад «Зимняя Олимпиада в субтропиках», в котором оценил долю коррупционных хищений при подготовке к Играм в 50-60 процентов. Дмитрий Козак, в свою очередь, заявлял, что проверки не выявили нецелевого использования средств. Президент России Владимир Путин отмечал, что «крупномасштабных коррупционных проявлений в рамках реализации сочинского проекта» замечено не было.