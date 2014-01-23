Фотограф Associated Press уволен за редактуру фотографии

Контрерас рассказал своим редакторам, что с помощью компьютера отретушировал снимок сирийского повстанца, сделанный в сентябре 2013 года. Он удалил из кадра случайно попавшую туда видеокамеру — оборудование принадлежало его коллеге из AP, сообщает Лента.ру.

Фотограф объяснил, что он опасался того, что камера будет отвлекать зрителя.

В AP проверили почти 500 снимков, которые Контрерас прислал в агентство за полтора года сотрудничества, но не нашли других признаков редактуры. Сам Контрерас признался, что это был единственный случай в его профессиональной деятельности и отметил, что ему очень стыдно за произошедшее: «Это единственный случай, который произошел по причине стресса, в очень тяжелой ситуации, но он произошел со мной, поэтому я должен смириться с последствиями».

Агентство удалило все снимки Контрераса из публичного архива.

Мексиканец Нарсисо Контрерас был одним из пяти фотографов AP,награжденных весной 2013 года Пулитцеровской премией за фотографии из Сирии. Агентство уведомило жюри премии, что фотография, сделанная уже после вручения Пулитцера, была отретуширована, добавив, что ни один из шести снимков Контрераса, получивших награду, не был отредактирован.

Хотя Associated Press позволяет фотографам осветлять или затемнять снимки, чтобы лучше передать атмосферу события, кодекс агентства запрещает изменять как либо содержание фотографии, удаляя или добавляя детали. «Фотографии AP должны всегда говорить правду», — заявлено в кодексе.