Тетя Ким Чен Ына находится в коме после операции и весит 35 кг - СМИ

Газета ссылается на источник в американских спецслужбах, который сообщил, что Ким Ген Хи находится в коме после операции по удалению опухоли мозга, которую она перенесла в минувшем году. По его информации, тетя руководителя страны сильно истощена, ее вес составляет 35 килограммов.

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В статье опровергаются слухи о том, что Ким Ген Хи покончила с собой: по словам источника, в настоящий момент женщина жива, сообщает РИА Новости.

В последний раз Ким Ген Хи видели 10 сентября прошлого года на праздновании 65-летней годовщины со дня основания КНДР. Там она присутствовала вместе с племянником и его супругой.

После этого имя Ким Ген Хи всплыло лишь один раз, когда через несколько дней после казни мужа Чан Сон Тхэка ее включили в список участников похоронной комиссии, собравшейся почтить память высокопоставленного партийного деятеля КНДР. Однако на церемонии по случаю второй годовщины смерти своего брата Ким Чен Ира в середине декабря Ким Ген Хи не присутствовала.

В декабре минувшего года Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Чан Сон Тхэк, 67-летний дядя северокорейского лидера Ким Чен Ына, возглавлявший «регентский совет» при молодом правителе КНДР, был казнен по приговору суда за попытку свержения власти.