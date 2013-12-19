Власть РФ заверила пенсионеров в том, что им не навредит финпомощь Украине

Об этом заявила вице-премьер РФ по социальной политике Ольга Голодец.

"Вопрос о том, что каким-то образом пенсионеры будут расплачиваться за любые решения властей — такого вопроса не стоит в принципе в государстве. Все права надёжно защищены, они предусмотрены в бюджете", - цитирует ее слова РСН.

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Как сообщал УНИАН, ряд российских политиков обвиняют Путина в том, что деньги на покупку украинских государственных облигаций он взял из Фонда национального благосостояния.

А это, отмечает оппозиционный политик Борис Немцов, - резерв, из которого должны выплачивать пенсии россиянам в случае снижения мировых цен на нефть.

Возмущает это и бывших министров экономики Григория Ясина и Андрея Нечаева. "Плата за лояльность все больше! За удовольствие не видеть Украину в ЕС надо платить", - отметил Нечаев на своей странице в Twitter.

Напомним, 17 декабря Президент Украины Виктор Янукович и глава России Владимир Путин договорились о предоставлении Украине кредита на сумму в 15 миллиардов долларов, а также о снижении цены на газ.