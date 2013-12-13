Мощный ураган оставил без света около 200 тысяч домов в Финляндии (фото)

Около 200 тыс. домов в Финляндии остались без света из-за обрушившегося на страну в четверг вечером урагана "Сейя". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телекомпанию "ЮЛЕ".

Больше всего пострадали районы в юго-западной и южной частях страны. Скорость ветра на побережье достигала 30 метров в секунду.

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На восстановление подачи электричества, отмечают энергетики, уйдет несколько дней. Пока ураган не ослабевает, сильные порывы ветра зафиксированы в финской столице.

Из-за падения деревьев на железнодорожные пути остановлено движение поездов сразу на нескольких направлениях, пассажиров доставляют до мест назначения на автобусах. Кроме того, несколько паромов ночью не смогли отплыть от Аландских островов из-за сильного волнения на море.