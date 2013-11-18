Ураган в Финляндии оставил без света 180 тысяч домов

01:36, 18 ноября 2013
Мир
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Более 180 тысяч домов остались без света в Финляндии из-за урагана, который обрушился на страну ранним утром.

Специалисты ведут восстановительные работы / Фото : Викимедиа

Восстановительные работы займут несколько дней, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Самая большая скорость ветра – почти 33 метра в секунду – была зафиксирована на западном побережье в портовом городе Каскинене.

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В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы. В результате разгула стихии задержаны несколько поездов, сотовая связь работает с перебоями.

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