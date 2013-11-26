Участники переговоров по приднестровскому урегулированию приняли три документа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам конфликтов Андрей Дещица.

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Он сообщил, что было подписано протокольное решение о достигнутых договоренностях по вопросам пенсионного и социального обеспечения, а также протокол решения по реализации проекта реконструкции очистительных сооружений города Дубоссары и коллекторной системы города Криуляны.

Также был парафирован протокол решения о некоторых аспектах свободы передвижения населения.

“Мы приняли три документа, два подписали, один парафировали по вопросам, которые касаются свободы передвижения и социально-экономического спектра. Это завершает наше председательство на позитивной ноте”, - сказал Дещица.