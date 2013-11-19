В ЕС намерены подписать Ассоциацию с Молдовой на саммите в Вильнюсе

Об этом сообщил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей во время встречи с премьер-министром Молдовы Юрием Лянкэ в Брюсселе, пишет Росбалт.

Как отметил Ван Ромпей, "нынешняя политическая стабильность в Кишиневе открывает новую возможность для продвижения необходимых реформ и обеспечения конкретных результатов для граждан Молдовы".

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По его мнению, будущее соглашение сделает возможными "более сильную защиту прав человека, гарантии для меньшинств, усиление экономического роста и создание новых рабочих мест".

Председатель Европейского совета также подтвердил стремление ЕС установить со временем безвизовый режим с Молдовой, поскольку страна выполнила все контрольные требования плана действий по упрощению визового режима.

В завершение Ван Ромпей снова выразил поддержку Союза идеи мирного урегулирования приднестровского конфликта по принципу определения для региона особого статуса "Приднестровье" в воссоединенной Молдовы.