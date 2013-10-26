Партия Берлускони преобразована в движение "Вперед, Италия!"

"Руководство партии по итогам съезда в пятницу, 25 октября, постановило приостановить деятельность "Народа Свободы" для перезапуска работы "Вперед, Италия!", о чем уже публично объявил Берлускони, обратившись с призывом ко всем итальянцам, которые любят свободу и хотят оставаться свободными", — говорится в заявлении НС, пишет РИА Новости.

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Возглавлять возрожденную "Вперед, Италия!" будет сам Берлускони, который уже заявил, что новая партия продолжит поддерживать действующее правительство и сдержит свои обязательства перед избирателями в вопросах реформы экономики и судебной системы страны. Кроме того, по словам Берлускони, "Вперед, Италия!" звучит гораздо лучше аббревиатуры PDL ("Народ Свободы" по-итальянски Popolo della Liberta — PDL).

Как ожидается, национальный съезд "Вперед, Италия!" пройдет 8 декабря, в тот же день, когда "Демократическая партия" Италии должна избрать своего нового секретаря.

Решение о преобразовании НС было принято единогласно в ходе заседания руководства партии, которое состоялось в Риме поздно вечером в пятницу. На встрече однако отсутствовал ряд видных деятелей НС, входящих в коалиционное правительство страны — исполнительный секретарь партии, вице-премьер Италии Анджелино Алфано, министр инфраструктуры и транспорта Маурицио Лупи, министр сельского хозяйства, продовольственной и лесной политики Нунция Ди Джироламо, министр здравоохранения Беатриче Лоренцин. Тем не менее, Берлускони заявил о том, что продолжит поддерживать Алфано и отколовшихся министров из НС.

Партия "Народ Свободы" была создана 18 ноября 2007 года, однако официально была основана только в 2009 году, на партийном конгрессе, когда партия "Вперед, Италия!" объединилась с "Национальным Альянсом".