США хотят "беспрецедентного" &#8203;&#8203;доступа к инспекции ядерных объектов в Иране - Керри

17:57, 10 ноября 2013
Мир
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США на переговорах международных посредников с Ираном намерены потребовать ”беспрецедентных” мер по мониторингу ядерных объектов этой страны, заявил в воскресенье в интервью NBC госсекретарь Джон Керри.

Джон Керри и Барак Обама / Фото: Радіо Свобода

«Если они (иранцы) будут действовать добросовестно, то они заморозят свою программу и позволят нам абсолютно беспрецедентный доступ к инспекциям и к другим вещам», - сказал Керри. В этом случае, по его словам, США и их партнеры должны ослабить некоторые экономические санкции, действующие против Ирана.

По словам Керри, на очередном раунде переговоров, завершившемся в Женеве в воскресенье утром, стороны не сошлись в формулировках.

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«Несколько стран, не только Франция, но и мы сами и другие страны хотели добиться жестких формулировок и ясности язика», - сказал госсекретарь.

Как отмечает РИА Новости, стороны условились продолжить переговоры 20 ноября в Женеве. По словам Керри, президент США Барак Обама проинструктировал своих переговорщиков не торопиться с соглашением.

«Никаких договоренностей - лучше, чем плохие договоренности», - подытожил госсекретарь США.

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