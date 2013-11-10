«Если они (иранцы) будут действовать добросовестно, то они заморозят свою программу и позволят нам абсолютно беспрецедентный доступ к инспекциям и к другим вещам», - сказал Керри. В этом случае, по его словам, США и их партнеры должны ослабить некоторые экономические санкции, действующие против Ирана.

По словам Керри, на очередном раунде переговоров, завершившемся в Женеве в воскресенье утром, стороны не сошлись в формулировках.

Читайте также: Переговоры Ирана, ЕС и США по ядерному вопросу прошли безрезультатно

«Несколько стран, не только Франция, но и мы сами и другие страны хотели добиться жестких формулировок и ясности язика», - сказал госсекретарь.

Как отмечает РИА Новости, стороны условились продолжить переговоры 20 ноября в Женеве. По словам Керри, президент США Барак Обама проинструктировал своих переговорщиков не торопиться с соглашением.

«Никаких договоренностей - лучше, чем плохие договоренности», - подытожил госсекретарь США.