Каспаров просит предоставить ему латвийское гражданство - СМИ

11:19, 05 ноября 2013
Мир
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Известный российский шахматист, бывший чемпион мира, а ныне оппозиционный политик Гарри Каспаров просит предоставить ему латвийское гражданство.

Каспаров обратился к латвийскому Сейму / Фото:

Такое письмо получили почти все фракции Сейма. О заявлении Гари Каспарова в Twitter сегодня утром написали некоторые депутаты, сообщает Delfi.

Как сообщил председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис, гражданство Латвии Каспаров просит за особые заслуги и хочет сохранить также гражданство России.

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"Как гражданин Латвии я получу возможность без ограничений заняться политической деятельностью во имя демократии, мира и справедливости как в России, так и в других странах мира, где нарушают права человека и попирают демократические нормы", - цитирует письмо Каспарова BNS.

Каспаров указывает, что его жизнь с молодости связана с Латвией, где в 1970-е годы он одержал важную победу в шахматах. Мать его сына Вадима - гражданка Латвии, а у сына есть вид на жительство в Латвии, и он регулярно посещает Ригу.

Каспаров также пишет, что он как гражданин Латвии мог бы внести существенный вклад в образование школьников и студентов в рамках программ "Шахматного Фонда Каспарова".

Гарри Каспаров родился в 1963 году в Баку. Он один из самых известных и титулованных шахматистов в мире. В последние годы активно занимается политикой.

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