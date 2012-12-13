Ассанж собирается баллотироваться в австралийский парламент

Об этом со ссылкой на газету Guardian сообщает РИА Новости.

По словам гражданина Австралии Ассанжа, который в настоящее время скрывается от полиции в посольстве Эквадора в Лондоне, его партии удалось заручиться поддержкой "состоятельных людей" на родине. Основной целью партии станет создание более открытого правительства и борьба с нарушением прав личности.

Как отмечают эксперты, несмотря на ряд административных сложностей, с которым может столкнуться Ассанж, формальных препятствий к регистрации возглавляемой им партии и участию в выборах нет. Однако проблема может заключаться в том, что даже в случае избрания он не сможет прибыть в Австралию для вступления в должность - британская полиция намерена арестовать основателя WikiLeaks как только тот покинет стены посольства Эквадора.

Ассанж, подозреваемый в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года, с середины июня находится в посольстве Эквадора в Лондоне. В августе Эквадор принял решение предоставить основателю WikiLeaks убежище, однако власти Великобритании полны решимости выполнить обязательства перед Швецией, которая требует от Лондона его выдачи. Сам Ассанж категорически отвергает обвинения в свой адрес, называя их частью "грязной кампании", проводимой в отношении WikiLeaks после публикации секретных материалов о военных операциях в Афганистане и Ираке. Основатель сайта неоднократно высказывал опасения, что как только он окажется в Швеции, его выдачи потребуют Соединенные Штаты.