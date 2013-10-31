9 активистов Greenpeace оштрафованы в Швеции за вторжение на АЭС

Суд в Стокгольме в четверг оштрафовал девять активистов международной экологической организации Greenpeace, которые год назад проникли на территорию шведской атомной электростанции, передает агентство РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Семь граждан Швеции и два норвежца были оштрафованы на сумму от 5 до 25 тысяч шведских крон (от 775 до 3,87 тысячи долларов).

"Это мягкое наказание, минимально возможное в подобных случаях, по делу о незаконном проникновении", — прокомментировал решение суда адвокат экологов Йен Пальмблад (Jan Palmblad).

Год назад в "атаке" на АЭС "Рингхалс" и "Форсмарк" участвовали около 70 активистов, заявивших, что хотят продемонстрировать, как плохо эти объекты охраняются.