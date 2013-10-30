СМИ: Пилоты разбившегося в Москве вертолета уводили его от жилых домов

"Мы старались, чтобы хоть на аэродром сесть. Уводили вертолет от жилого массива — там микрорайон, строения. Мы пытались примоститься хотя бы на этот пятак", — сказал Тимофеев корреспонденту телеканала РЕН ТВ, находясь на больничной койке, пишет РИА Новости.

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Кроме того, по словам пилота, инцидент произошел из-за "какого-то дефекта", не позволившего летчикам прямо в воздухе взять под контроль управление вертолетом.

Напомним, вертолет Ка-52 упал и загорелся во вторник днем в районе Выхино-Жулебино у дома 56 по улице Привольная. В результате инцидента пострадали два пилота. По данным МЧС, вертолет принадлежит компании "Камов", производителю винтокрылой техники. Ка-52 проходил испытания в рамках выполнения НИОКР. СК рассматривает две версии катастрофы — ошибку пилотирования и техническую неисправность.