Еще четырем активистам Greenpeace предъявили обвинение в хулиганстве

Следствие в понедельник вечером предъявило обвинение в хулиганстве еще четверым задержанным с судна Greenpeace Arctic Sunrise - журналисту из Великобритании Кирону Джону Брайну, механику из Новой Зеландии Джону Бичему, британскому механику Йэну Роджерсу и гражданину Великобритании Фрэнсису Майклу Патрику Хьюэтсону, сообщила РИА Новости пресс-секретарь экологической организации Мария Фаворская.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил 23 октября, что обвинение задержанным в ходе акции Greenpeace переквалифицировали с "пиратства"на "хулиганство" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет (предыдущая - до 15 лет). По его словам, органы следствия не исключают возможности предъявления ряду фигурантов и иных обвинений, в частности, по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Фаворская уточнила, что ранее следствие уже предъявило обвинение в хулиганстве руководителю пресс-службы Greenpeace России Андрею Аллахвердову, гражданке Турции Гизем Акхан, капитану Питеру Уилкоксу, гражданину Украины Руслану Якушеву и канадцу Александру Полу.

Активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная"для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов. На прошлой неделе все 30 человек были арестованы. После акции на "Приразломной"было возбуждено уголовное дело о пиратстве.