Мать предполагаемой смертницы из Волгограда уже допрашивают - источник
10:41, 22 октября 2013Мир
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Следователи во вторник допрашивают в Махачкале мать смертницы, предположительно взорвавшей автобус в Волгограде, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
При теракте погибли шесть человек и сама смертница / Фото: МЧС России
"В настоящий момент в Махачкале следователи допрашивают мать смертницы Равзат Асиялову", - сказал собеседник РИА Новости.
Как сообщалось, на месте теракта следствие нашло билет на автобус из Махачкалы. Предполагаемая смертница Наида Асиялова приехала в Волгоград, вероятно, именно на автобусе, потом вышла и пересела на городской маршрут.
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По данным МЧС РФ, при теракте погибли шесть человек и сама смертница. В больницах остаются 30 раненых.
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