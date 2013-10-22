Мать предполагаемой смертницы из Волгограда уже допрашивают - источник

"В настоящий момент в Махачкале следователи допрашивают мать смертницы Равзат Асиялову", - сказал собеседник РИА Новости.

Как сообщалось, на месте теракта следствие нашло билет на автобус из Махачкалы. Предполагаемая смертница Наида Асиялова приехала в Волгоград, вероятно, именно на автобусе, потом вышла и пересела на городской маршрут.

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По данным МЧС РФ, при теракте погибли шесть человек и сама смертница. В больницах остаются 30 раненых.