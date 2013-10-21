Документы о переводе Толоконниковой в другую колонию не поступили

Тюремные учреждения по Красноярскому краю не получали документов о переводе участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой в Красноярск, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном УФСИН.

О переводе Толоконниковой из ИК-14 в Мордовии в другое исправительное учреждение стало известно в пятницу. Как пояснили в пресс-бюро ФСИН, это сделано после требования осужденной об обеспечении ее личной безопасности. После этого СМИ со ссылкой на заявление члена Совета по правам человека при президенте Ильи Шаблинского сообщили, что Толоконникову переводят в Красноярск.

"Документов о переводе Надежды Толоконниковой в учреждения системы ГУФСИН по Красноярскому краю пока не поступало. Если она будет переведена, то по прибытию мы должны в десятидневный срок известить ее родственников по письменному заявлению самой осужденной", - сообщила РИА руководитель пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю Екатерина Броцман.

По ее словам, в Красноярском крае находится только две женских колонии общего режима - это ИК №22 в самом Красноярске и ИК №50 в поселке Нижний Ингаш. В случае изменения Толоконниковой режима отбывания наказания, она может быть помещена в одну из 13 колоний-поселений в регионе, где одновременно существуют и мужские, и женские отряды.

Толоконникова 23 сентября объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против замначальника мордовской колонии, который, по ее словам, угрожал убийством. Первого октября она прекратила голодовку, сославшись на плохое состояние здоровья. После этого она и попала в больницу. В четверг Толоконникову перевели из больницы назад в исправительную колонию. В пятницу она снова объявила голодовку.

Пять девушек в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс. Полиция задержала трех участниц акции - Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы 17 августа 2012 года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд 10 октября изменил Самуцевич наказание на условное.