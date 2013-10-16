Хиллари Клинтон оштрафовали в Лондоне за неправильную парковку

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на американские СМИ, инцидент произошел в минувшую пятницу в центре британской столицы - у здания Королевского института международных отношений, известного также как "Чатем-хаус". Клинтон прибыла в "Чатем-хаус" на вручение присуждаемой им престижной премии, лауреатом которой она стала в этом году.

Стоимость парковки в этом месте составляет 3,3 фунта стерлингов (5,2 доллара) в час. По данным СМИ, серебристый "Мерседес" бывшего госсекретаря США простоял у здания без оплаты примерно 45 минут. После этого к нему подошел инспектор и, несмотря на протесты сотрудников охраны Клинтон, выписал штраф в размере 80 фунтов стерлингов (127 долларов).

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По словам присутствовавшего при перепалке фотографа одного из британских изданий, охранник Клинтон "сердито размахивал руками" и показывал парковщику свое удостоверение. Однако страж порядка остался невозмутим и положил выписанную квитанцию на стекло автомобиля Клинтон.

Комментируя инцидент, представитель британских властей выразил надежду, что Клинтон поймет, что "правила - одни для всех вне зависимости от того, какое положение человек занимает на мировой арене".

По данным британских СМИ, за последние 10 лет дипломаты в Лондоне не заплатили штрафов за неправильную парковку на 112 млн долларов. Самыми злостными неплательщиками являются американцы: на их долю приходится 12 млн долларов из этой суммы.