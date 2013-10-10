Путин приказал смягчить проверки литовских товаров

Как сообщается на сайте ведомства, согласно распоряжению главы государства, в плановый режим работа таможни на границе с Литвой должна перейти с 10 октября 2013 года.

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Отмечается, что усиление таможенного контроля на российско-литовской границе в последнее время было вызвано увеличением количества таможенных правонарушений со стороны литовских импортеров и автоперевозчиков. Это было выявлено при осуществлении контрольных мероприятий в рамках применения системы управления рисками.

В результате предпринятых мер количество таможенных правонарушений со стороны литовских импортеров и автоперевозчиков сократилось и в настоящее время не превышает среднестатистических показателей.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор в понедельник приостановил ввоз молочной продукции из Литвы в Россию из-за многочисленных нарушений законодательства в области защиты прав потребителей (качество продуктов не соответствовало норме) и санитарно-эпидемиологического благополучия человека (продукты не соответствовали норме по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям).

Проблемы на российско-литовской границе начались в сентябре, когда таможенники стали усиленно проверять грузовики из Литвы, из-за чего время прохождения границы увеличилось. Литовская сторона назвала данные меры необоснованными, дискриминационными, а происходящее — "экономической войной" из-за того, что "не всем нравится" сближение постсоветских стран с Европой.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пожаловался в Еврокомиссию и заявил, что если Москва "не прекратит давление на соседей", Литва может заблокировать сообщение с Калининградом. Еврокомиссия призвала РФ незамедлительно отказаться от мер, "не связанных с объективными факторами риска".