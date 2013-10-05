Застреленная в Вашингтоне женщина подозревала Обаму в преследовании

Об этом телеканалу NBC News сообщили источники в правоохранительных органах. По их данным, женщина страдала от расстройств психики, передает Лента.ру.

Бывший работодатель Кэри, стоматолог Бэрри Уайс рассказал, что она заметно нервничала из-за незапланированной беременности. Уайс отметил, что женщина проработала у него до августа 2012 года, а потом он ее уволил из-за жалоб клиентов на ее грубость.

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По его словам, в январе 2012 года она упала с лестницы, получила травму головы и взяла больничный на несколько недель. Вернувшись на работу, она заявила, что беременна, пишет The Herald Sun.

Как рассказали родственники Кэри, у нее была депрессия, начавшаяся после родов в августе 2012 года, сообщает ABC News. Таким образом, рождение ребенка совпало с увольнением с работы. Мать Кэри добавила, что вскоре после этого Мириам заболела и несколько месяцев провела в больнице.

34-летняя Мириам Кэри была застрелена полицейскими во время погони у Капитолия 3 октября. Сначала она протаранила ограждения у Белого дома и сбила офицера секретной службы США. После этого она попыталась скрыться на своем автомобиле и поехала в сторону Капитолия, где и была остановлена. Видеозапись погони у Капитолия появилась в интернете.

В машине женщина ехала вместе со своей годовалой дочерью. Ребенок в ходе преследования не пострадал. Его отвезли в больницу, а затем передали под опеку соцслужб.