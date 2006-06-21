”Аль-Каида” решила убить похищенных россиян

Группировка "Меджлис-шура моджахедов" (Mujahеdeen Shura Council), которая взяла на себя ответственность за похищение четырех сотрудников российского посольства в Ираке, по истечении срока ультиматума объявила, что собирается убить похищенных дипломатов. Напомним, боевики давали Москве 48 часов, чтобы вывести войска из Чечни и выпустить всех "наших сестер и братьев из российских тюрем", но так и не дождались ответа.

Четверых дипломатов похитили в Багдаде в субботу 3 июня, еще один сотрудник российского посольства был убит. Как полагают эксперты, нападение было тщательно спланировано. Внедорожник Chevrolet Suburban попал в засаду в багдадском районе Эль-Мансур, всего в 400 метрах от посольства РФ. По свидетельству очевидцев, около двух часов дня россияне остановились у обочины, собираясь купить что-то из продуктов в ближайшей лавке. В этот момент машину с дипломатическими номерами блокировали микроавтобус и легковая машина, марки которых свидетели разглядеть не успели. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия. В следующую минуту боевики схватили четверых пассажиров Chevrolet - третьего секретаря посольства Федора Зайцева, а также сотрудников дипмиссии Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, затолкали их в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. На месте нападения остался лишь раненый охранник Виталий Титов. Вскоре он скончался.

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