Рейтинг Обамы упал до рекордно низкого уровня

Это наиболее низкий показатель поддержки Обамы по данному вопросу за всю историю аналогичных опросов, проведенных CNN. В январе Обаму поддерживали во внешней политике 54% опрошенных, в апреле — 49%, в июне — 40%. "Это может быть сигналом, что у президента, который раньше показывал наивысшие рейтинги за свой подход к внешней политике, появились проблемы", — сказал директор по опросам общественного мнения CNN Китинг Холланд, пишет РИА Новости.

По наиболее острому вопросу Сирии лишь 31% опрошенных поддерживает политику президента, 63% же ею не довольны. Среди тех, кто не принадлежит к Демократической партии, цифры неприятия политики Обамы еще выше — ее поддерживают лишь 9% республиканцев.

Общий рейтинг поддержки Обамы зафиксирован на уровне 45%, при этом 52% говорят, что недовольны его работой в Белом доме. Эти цифры не изменились за последние три месяца. "Очевидно, непопулярность военных действий против Сирии уравновешена тем обстоятельством, что общество хотело, чтобы президент посоветовался с конгрессом, прежде чем браться за военные действия против Сирии, и именно это он и сделал", — сказал Холланд.

Опрос одной тысячи совершеннолетних американцев проводился по телефону 6-8 сентября. Его статистическая погрешность — три процентных пункта.