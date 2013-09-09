В Абхазии расстреляли российского дипломата и ранили его жену

«Утром 9 сентября в Сухуми совершено бандитское нападение с применением огнестрельного оружия на первого секретаря Посольства России в Республике Абхазия Дмитрия Вишернева. Oт полученных ран российский дипломат скончался на месте, его супруга, находившаяся с ним в автомобиле, была тяжело ранена», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по поручению президента Абхазии Александра Анкваба, взявшего расследование этого чрезвычайного преступления под личный контроль, компетентными органами во взаимодействии с представителями ФСБ России проводятся необходимые следственные действия.

В заявлении МИД Абхазии в этой связи отмечается, что в республике глубоко потрясены случившимся: «Злодейское убийство российского дипломата – наша общая трагедия. Отношения с Российской Федерацией, российским народом – абсолютная ценность для нашего народа».

В МИД РФ расценивают факт убийства российского дипломата и покушение на жизнь его жены как чудовищное злодеяние, направленное на подрыв дружественных российско-абхазских отношений, мира и стабильности в Абхазии и в регионе в целом.

Справка УНИАН. В начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия удерживает территории Абхазии и Южной Осетии под своим контролем.

Согласно официальной версии России, причиной войны стало нападение грузинских войск на жителей Южной Осетии. Грузия настаивает, что проводила военную операцию в Цхинвальском регионе в ответ на провокации южноосетинских вооруженных формирований.

Большинство стран Европы и мира не признали независимость Абхазии и Южной Осетии и настаивают на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.

Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру. Абхазию признало Вануату.