40% россиян продолжают плохо относиться к Грузии - опрос

Через 5 лет после российско-грузинского конфликта 40% россиян продолжают плохо относиться к Грузии.

Об этом свидетельствуют результаты июльского социологического опроса «Левада-центра», которые есть в распоряжении УНИАН.

По данным опроса, 32% респондентов ответили, что «в основном плохо» относятся к Грузии, 8% - «очень плохо». При этом почти половина россиян позитивно относятся к этой стране. Так, «очень хорошо» относится к Грузии – 4%, «в основном хорошо» - 44%. Затруднились с ответом -12%.

При этом год назад, в июле 2012-го, позитивно и негативно к Грузии относилось одинаковое количество россиян – по 43%.

Также почти половина опрошенных считают, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии «не принесло ни пользы, ни вреда» России (49%). При этом 20% считают, что признание независимости этих регионов Грузии пошло на пользу РФ, 11% - наоборот считают, что во вред. 21% респондентов затруднились с ответом.

В то же время только 7% опрошенных считают, что Южная Осетия должна входить в состав Грузии, 29% - в состав России, 43% - быть независимым государством, 20% - затруднились с ответом.

При этом 9% респондентов считают, что Абхазия должна входить в состав Грузии, 30% - в состав России, 42% - быть независимым государством, 19% - затруднились с ответом.

Опрос проводился 18-22 июля 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130-ти населенных пунктах 45-ти регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Справка УНИАН. В начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия удерживает территории Абхазии и Южной Осетии под своим контролем.

Согласно официальной версии России, причиной войны стало нападение грузинских войск на жителей Южной Осетии. Грузия настаивает, что проводила военную операцию в Цхинвальском регионе в ответ на провокации южноосетинских вооруженных формирований.

Большинство стран Европы и мира не признали независимость Абхазии и Южной Осетии и настаивают на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.

Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру. Абхазию признала Вануату.