Обама хочет расширить список целей в Сирии

А также изучить возможность задействования в этой операции сил ВВС, пишет в пятницу газета New York Times со ссылкой на источник в Белом доме, передает РИА Новости.

Как сообщил собеседник издания, речь идет о расширении списка из 50 сирийских объектов, первоначально составленного французскими военными. При этом для того, чтобы избежать непредсказуемых последствий, планируется избежать ударов по местам предполагаемого хранения химоружия, использование которого стало предлогом для проведения операции.

Целями коалиции могут стать части армии Сирии, якобы ответственные за проведение химатаки, планировавшие ее штабные подразделения, а также артиллерийские и ракетные батареи, непосредственно нанесшие удар. Начальник Объединенного комитета начальников штабов Мартин Демпси заявил, что в число потенциальных целей входят базы ПВО, которые рассматриваются как средство защиты химического оружия.

Кроме того, Белый дом впервые поднял вопрос об участии в операции военных самолетов США и Франции для поражения конкретных целей.