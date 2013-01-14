В Харьковской области таможенники в автомобиле нашли метрового крокодила

08:59, 14 января 2013
Общество
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На таможенном посту «Гоптовка» (Харьковская область) таможенники обнаружили крокодила, которого незаконно в автомобиле Mitsubishi Montero пытались ввезти из Российской Федерации в Украину.

Крокодил длиной около метра в момент выявления был полуживым от холода / Фото : www.aquatek.narod.ru

Как сообщили УНИАН в Харьковской областной таможне, крокодила везла семейная пара из Украины.

В спортивной сумке на заднем сидении автомобиля таможенники обнаружили завернутого в простыню и плед шестилетнего южноамериканского каймана. Крокодил длиной около метра в момент выявления был полуживым от холода.

Разрешительные документы, необходимые для перемещения дикого животного через таможенную границу Украины, у граждан отсутствовали.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Крокодил передан на временное хранение в Харьковский зоопарк.

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