В Харьковской области таможенники в автомобиле нашли метрового крокодила

Как сообщили УНИАН в Харьковской областной таможне, крокодила везла семейная пара из Украины.

В спортивной сумке на заднем сидении автомобиля таможенники обнаружили завернутого в простыню и плед шестилетнего южноамериканского каймана. Крокодил длиной около метра в момент выявления был полуживым от холода.

Разрешительные документы, необходимые для перемещения дикого животного через таможенную границу Украины, у граждан отсутствовали.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Крокодил передан на временное хранение в Харьковский зоопарк.