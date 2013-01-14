В Харьковской области таможенники в автомобиле нашли метрового крокодила
На таможенном посту «Гоптовка» (Харьковская область) таможенники обнаружили крокодила, которого незаконно в автомобиле Mitsubishi Montero пытались ввезти из Российской Федерации в Украину.
Как сообщили УНИАН в Харьковской областной таможне, крокодила везла семейная пара из Украины.
В спортивной сумке на заднем сидении автомобиля таможенники обнаружили завернутого в простыню и плед шестилетнего южноамериканского каймана. Крокодил длиной около метра в момент выявления был полуживым от холода.
Разрешительные документы, необходимые для перемещения дикого животного через таможенную границу Украины, у граждан отсутствовали.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Крокодил передан на временное хранение в Харьковский зоопарк.