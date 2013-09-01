Иран предупредил о "взрывоопасности" сирийского конфликта

Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Марзийе Афхам, сообщает РИА Новости.

"Мы не стремимся к тому, чтобы быстро осуждать сложившуюся ситуацию. Мы неоднократно заявляли, что выступаем против каких-либо авантюр в регионе, поскольку это может привести к тяжелым последствиям, тем более что регион достаточно взрывоопасен. И это может привести к новому кризису", - сказала Афхам по окончании церемонии официального вступления в должность в качестве представителя МИД Ирана.

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При этом она отметила, что стороны сирийского конфликта должны начать диалог для поиска политического урегулирования сложившейся ситуации в Сирии.

"Все стороны сирийского конфликта должны начать переговоры для политического урегулирования ситуации", - добавила Афхам.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.

Власти США обнародовали в пятницу сокращенную версию доклада с данными разведки, в котором возложили на режим Башара Асада ответственность за химатаку под Дамаском 21 августа. По данным американской стороны, тогда погибли по меньшей мере 1 тысяча 429 сирийцев. Белый дом направил в конгресс проект документа по Сирии, который предлагается принять законодателям. Обама, таким образом, формально запросил у палаты представителей и сената одобрение военной операции. Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.