Майора армии США приговорили к смертной казни за убийство 13 человек

22:36, 28 августа 2013
Мир
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Виновный в убийстве 13 человек майор армии США Нидаль Хасан приговорен к смертной казни.

нідаль хасан / Фото : forumdaily.com

Майор американской армии Нидаль Хасан приговорен к смертной казни за убийство 13 человек, которое он совершил на военной базе "Форт Худ"в 2009 году.

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Об этом сообщает РИА Новости по информации агентства Рейтер.

Ранее присяжные признали Хасана виновным по всем предъявленным ему обвинениям в связи с массовым убийством.

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