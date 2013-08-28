Майора армии США приговорили к смертной казни за убийство 13 человек
22:36, 28 августа 2013Мир
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Виновный в убийстве 13 человек майор армии США Нидаль Хасан приговорен к смертной казни.
Нидаль Хасан приговорен к смертной казни / Фото : forumdaily.com
Майор американской армии Нидаль Хасан приговорен к смертной казни за убийство 13 человек, которое он совершил на военной базе "Форт Худ"в 2009 году.
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Об этом сообщает РИА Новости по информации агентства Рейтер.
Ранее присяжные признали Хасана виновным по всем предъявленным ему обвинениям в связи с массовым убийством.
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