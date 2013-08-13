Израиль сбил ракету, нацеленную на курортный город

Об этом сообщила РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Самый южный израильский город, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов.

"Была задействована система противоракетной обороны "Железный купол", которая сбила реактивный снаряд. Пострадавших и разрушений нет", - сказала собеседница агентства.

Это первый случай боевого применения противоракетных батарей в районе Эйлата. По сведениям местных СМИ, в городе прозвучала сирена воздушной тревоги, а жители слышали два взрыва.