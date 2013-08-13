Присяжные признали виновным главаря бостонской мафии
01:28, 13 августа 2013Мир
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В США коллегия присяжных на пятый день заседания признала 83-летнего Джеймса Балджера, который являлся главой бостонской мафии, виновным по 31 из 32 инкриминируемых ему пунктов обвинения.
Обвинения включали бандитизм, убийства, отмывание денег, наркоторговлю и хранение оружия. Дж.Балджера, который не признал вины ни по одному из пунктов обвинения, оправдали только по обвинению в вымогательстве. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
По данным Федерального бюро расследований США, в 1970-1980-е гг. Дж.Балджер руководил бостонской мафией, состоявшей в основном из уроженцев Ирландии. В середине 1990-х гг. власти приняли решение арестовать бандита, но, узнав об этом, он сбежал. Преступник находился в бегах до 2011г., пока не был задержан вместе со своей подругой в Санта-Монике, передает РосБизнесКонсалтинг.
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