МИД рекомендует не ездить в Йемен

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Также в МИД рекомендуют гражданам Украины, которые уже находятся на территории Йемена, избегать путешествий по стране, а также проявлять повышенную бдительность и осторожность.

По теме: Госдеп: Посольства США на Ближнем Востоке закрывают из-за аравийской Аль-Каиды

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Королевстве Саудовская Аравия по номеру телефона: +966 11 450 85 36.

В МИД напоминают о функционировании в МИД круглосуточной «горячей линии»: +38 044 238 16 57.