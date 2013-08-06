Питон, сбежавший из зоомагазина, задушил двух детей 5 и 7 лет

Погибшими оказались мальчики пяти и семи лет, которые находились в гостях у семьи своего друга, проживающей над зоомагазином. Именно из него и уполз трехметровый питон, передает телеканал CBC News.

Как установила полиция, ночью змее удалось сбежать из плохо закрытого террариума в магазине. В квартиру сверху она пробралась по вентиляционной трубе. Вызванные на место происшествия полицейские поймали питона, однако будет ли он усыплен, пока неизвестно.

В настоящее время владелец зоомагазина, из которого сбежала змея, и часть сотрудников находятся в полиции. Полиция подозревает их в преступной халатности.