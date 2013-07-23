Суд в ОАЭ помиловал и изнасилованную норвежку, и ее насильника

24-летней Марте Деборе Далельве разрешили вернуться на родину.

В прошлую среду суд Дубаи приговорил ее к 16 месяцам тюрьмы за прелюбодеяние, после чего женщина подала апелляцию, пишет Euronews.

В интервью журналистам Далельв заявила, что чувствует себя счастливой и стремится как можно быстрее вернуться в Норвегию.

"Сегодня я отмечу это событие в кругу родных и друзей. Есть несколько человек, которые заслуживают особую благодарность с моей стороны. Потому что они были хорошими, они помогали мне. Итак, да, сегодня я буду праздновать, я заберу свой паспорт, заберу его и тогда смогу уехать", - радуется норвежка.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в ОАЭ вынесли скандальный приговор: гражданка Норвегии, изнасилованная в отеле Дубаи, была признана виновной в прелюбодеянии и приговорена к 16 месяцам тюрьмы.

Поводом для обвинения стало заявление самой осужденной, пожаловавшейся в полицию на изнасилование. Однако в полиции решили, что девушка вступила в сексуальные отношения добровольно, а потому является преступницей по законам ислама. У нее отобрали документы и передали ее под суд.

По законам ОАЭ, для доказательства факта изнасилования нужно или признание насильника, или свидетельство не менее четырех очевидцев-мужчин.

Суд также помиловал нападавшего на Далельв, которого к тому приговорил к 13 месяцам за решеткой.