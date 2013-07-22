На площади Тахрир в Каире началась перестрелка, один человек погиб (видео)
Полиция Египта в понедельник вечером задержала порядка 20 участников перестрелки в районе площади Тахрир в центре Каира.
В результате инцидента погиб один и ранения получили еще 16 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной интернет-портал Youm7.
В понедельник вечером в районе площади Тахрир, где традиционно собираются противники свергнутого президента Мухаммеда Мурси и исламистов движения "Братья-мусульмане", произошла перестрелка. Погиб один молодой человек в возрасте 21 года. Он получил смертельное огнестрельное ранение в грудь.
По теме: В столкновениях сторонников и противников Мурси погибло еще 4 человека
Двое пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы в ближайшую больницу. Еще 11 человек получили ранения от патронов с картечью.
По некоторым данным, нападение на демонстрантов Тахрира могли организовать сторонники Мурси с площади Ан-Нахда, расположенной перед Каирским университетом. Сразу после нападения и перестрелки на Тахрире многие нападавшие двинулись в сторону площади Ан-Нахда, чтобы укрыться там среди демонстрантов от преследования полиции.