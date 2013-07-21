Самолеты США сбросили бомбы на Большой Барьерный риф

По плану учений, штурмовики AV-8B "Харриер" должны были провести бомбометание на одном из островов у побережья Квинслэнда.

Однако пилоты после нескольких попыток так и не смогли зайти на цель и были вынуждены сбросить бомбы в море, поскольку на борту оставалось мало топлива и они не смогли бы с полной нагрузкой добраться до базы.

По информации представителей американских военно-морских сил, всего было сброшено четыре бомбы: две учебные и две боевые, взрыватели которых перед сбросом были переведены в нейтральное положение.

Чтобы минимизировать ущерб для кораллов, которыми знаменит Большой Барьерный риф, бомбы были сброшены на относительно большую глубину.

"Они находятся на глубине 50-60 метров и не представляют опасности для людей, морской среды и мореплавания", - говорится в заявлении 7 флота США.

В свою очередь представитель австралийских вооруженных сил сообщил агентству АР, что военное ведомство "тесно сотрудничает с американскими военными, правительством Австралии и экологическими организациями, чтобы гарантировать, что нет никакой опасности сейчас или в будущем".

В совместных американо-австралийских военных маневрах под кодовым названием "Талисман Сейбр" участвуют 28 тысяч военнослужащих. Учения продлятся до 5 августа.

ВВС Україна