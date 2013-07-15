Путин совершил очередное погружение: Это как машина времени

Президент России Владимир Путин назвал интересным и сравнил с путешествием на машине времени свое погружение на подводном аппарате к затонувшему фрегату XIX века, пишет РИА Новости.

Президент в понедельник на борту подводного аппарата "Си-эксплорер-5" спустился к затонувшему в 1869 году фрегату "Олег".

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"Очень интересно. Впечатляет, впечатление очень сильное. Как будто, знаете, погрузился... Как машина времени, в другое время совсем уехал, интересно", - поделился Путин впечатлениями, отвечая на вопросы участников археологической экспедиции "Гогланд-2013".

Он напомнил, что спускается на дно водоема уже не в первый раз, хотя до этого погружался на аппарате другого типа. В частности, рассказал президент, стекло из капсулы подводного аппарата действовало как линза и визуально уменьшало объекты, например пушечные порты. Путин при этом отдал должное специалистам-водолазам, работающим на такой глубине - около 47 метров.