ATAS: Британия ужесточает доcтуп иностранных студентов к высоким технологиям

Великобритания с пятницы окончательно вводит новые правила подачи заявок от иностранных аспирантов на обучение по ряду высокотехнологичных специальностей в целях укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), сообщил МИД Соединенного Королевства.

"По образцу правительств других стран мира, британское правительство усиленно работает над тем, чтобы остановить экспансию знаний и навыков, которые могут быть использованы в распространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки", - отмечается в сообщении Форин-офиса.

Для оформления иностранных студентов на обучение по аспирантским и магистерским программам, а также для исследований в ряде областей медицины, биологии, физики, математики, авиастроения и других наук на срок более шести месяцев, им придется теперь получить специальный сертификат, который носит название ATAS ("Academic technology approval scheme", Схема одобрения академических технологий).

"ATAS создан для того, чтобы с полной уверенностью зачислять для обучения по ряду "чувствительных" дисциплин в Великобритании тех лиц, которые не имеют отношения к программам ОМУ", - поясняет британский МИД.

Схема начала действовать в пилотном режиме с 1 ноября, а с 30 ноября она становится обязательной для списка специальностей, полный вариант которого доступен на интернет-сайте Форин-офиса.