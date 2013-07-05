СМИ: В Египте произошла перестрелка между сторонниками Мурси и армией: 3 погибших
По меньшей мере три человека погибли во время столкновения между сторонниками экс-президента Мурси и военными.
Скрин-шот из видео Аlarabiya
В ходе перестрелки еще несколько человек получили ранения, сообщает Аль Арабия со ссылкой на AFP.
Стрельба началась около штаб-квартиры Республиканской гвардии, где сторонники Мурси собрались для выражения своего несогласия с действиями армии, которая устранила экс-президента от власти.
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Выстрелы звучали, как сообщается, и со стороны военных, и со стороны демонстрантов.
РИА Новости передает, что стрельба началась из-за намерения сторонников Мурси штурмовать штаб-квартиру военных, где, как они полагают, содержится экс-президент.
Как сообщал УНИАН, 4 июля представители военного командования египетской армии официально подтвердили, что отстраненный от должности президент Мухаммед Мурси находится под арестом.