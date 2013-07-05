Армия Египта обещает не стрелять, если не будет провокаций

Военные также гарантируют право на проведение мирных акций протеста, если они не будут угрожать национальной безопасности, говорится в заявлении представителя армии в социальной сети Facebook.

В заявлении отмечается, что такими угрозами национальной безопасности при проведении протестных акций, могут, в частности рассматриваться инциденты с перекрытием дорожных артерий или нанесение ущерба государственным, общественным или частным учреждениям.

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Сотни тысяч сторонников Мурси не приняли решение военных о его отстранении от власти, замечает РИА Новости. Массовые акции протеста исламистов в настоящий момент проходят в ряде египетских городов. Союз исламистских сил Египта обратился к своим сторонникам с призывом собраться в пятницу на городских площадях по всей стране в знак протеста против отстранения от власти президента Мурси.