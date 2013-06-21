Впервые за три года КНДР выступит в штаб-квартире ООН

Об этом пишет агентство Ренхап со ссылкой на представителей КНДР в ООН.

Как сообщает РИА Новости, спецпосланник КНДР в ООН Шин Сон Хо проведет пресс-конференцию в 11.00 по местному времени (18.00 по Киеву), чтобы обсудить "ситуацию на Корейском полуострове".

"Для нас стала неожиданностью подача заявки Северной Кореей на проведение пресс-конференции", - заявил источник в ООН, отметив, что неясно, о чем будет говорить представитель Пхеньяна.

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Эта пресс-конференция станет первым выступлением КНДР в ООН за последние три года - Пхеньян не делал заявлений в ООН с 2010 года, когда был потоплен южнокорейский военный корабль "Чонан", предположительно, северокорейской торпедой.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте этого года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Генсек ООН Пан Ги Мун 19 мая призвал КНДР вернуться к переговорам в шестистороннем формате. После заявления Северной Кореи о готовности к диалогу власти США сообщили, что намерены вести диалог с Пхеньяном, если Северная Корея подчинится резолюциям Совбеза ООН и согласится на денуклеаризацию.