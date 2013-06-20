В Газпроме определились со строительством подводной части «Южного потока»
«Газпром» планирует начать строительство в обход Украины подводной части газопровода «Южный поток» во втором квартале 2014 года – через полтора года после официального старта строительства.
Об этом сообщил журналистам в Санкт-Петербурге председатель правления холдинга Алексей Миллер после совещания с представителями трубных компаний, передает РИА «Новости».
«Строительство подводной части «Южного потока» начнется во втором квартале 2014 года. Тендеры для трубников будут объявлены осенью», - сказал он.
Миллер также подтвердил планы начала строительства газопровода "Сила Сибири" (Якутия – Хабаровск – Владивосток) до конца 2013 года.
По словам Миллера, видна готовность российских трубных компаний поставлять трубы как для «Южного потока», так и для газопровода «Сила Сибири».
В то же время, по информации управления информации компании, при строительстве морской части «Южного потока» и отдельных участков «Южного коридора» будут использоваться уникальные, не имеющие мировых аналогов трубы диаметром 813 мм с толщиной стенки 39 мм.
«Трубы изготовлены из стали марки X65 и рассчитаны на сверхвысокое рабочее давление в 28,45 МПа. Готовность выпускать эту продукцию подтвердили Выксунский и Ижорский металлургические заводы и Челябинский трубопрокатный завод», - говорится в сообщении.
В настоящее время «Газпром» завершает согласование с заводами технических условий производства данного типа труб.