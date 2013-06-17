Титул Мисс США завоевала бухгалтер из Коннектикута (фото)

Об этом сообщает РИА Новости.

Брейди, которая участвует в различных конкурсах красоты уже два года, выиграла, помимо традиционной короны и путевки на конкурс "Мисс Вселенная", право бесплатного проживания в апартаментах в Нью-Йорке на протяжении года. Девушка уже заявила, что намерена в ближайшие дни уйти из компании, в которой она работает бухгалтером. В скором времени Брейди отправится в турне по США, в ходе которого поднимет вопросы борьбы с раком.

Брейди также заявила, что намерена победить в конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в конце этого года в Москве. Девушка хочет повторить успех прошлогодней обладательницы титула "Мисс США" Оливии Кульпо, которая, как отмечает агентство, стала первой победительницей конкурса из США за последние 16 лет.