Титул Мисс Вселенная достался американке (фото)
09:33, 20 декабря 2012Мир
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Титул "Мисс Вселенная-2012" присужден 20-летней американке Оливии Калпо.
Оливия Калпо мечтает о карьере в Голливуде. Фото http://www.missuniverse.com
Как сообщает РИА Новости, американкам этот титул не доставался с 1997 года.
Девушка называет своим идеалом американскую актрису Одри Хепберн и признается, что мечтает о карьере в Голливуде или по меньшей мере на телевидении."Мисс Вселенной" вручаются две короны - бриллиантовая и жемчужная - общей стоимостью 270 тысяч долларов, грант в размере 45 тысяч долларов на обучение в Нью-Йоркской школе кино и ТВ. Она также получает зарплату в обмен на год работы в области благотворительности и следование определенному моральному кодексу.
Украину на конкурсе представляла Анастасия Чернова.
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