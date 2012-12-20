Титул Мисс Вселенная достался американке (фото)

Как сообщает РИА Новости, американкам этот титул не доставался с 1997 года.

Девушка называет своим идеалом американскую актрису Одри Хепберн и признается, что мечтает о карьере в Голливуде или по меньшей мере на телевидении.

"Мисс Вселенной" вручаются две короны - бриллиантовая и жемчужная - общей стоимостью 270 тысяч долларов, грант в размере 45 тысяч долларов на обучение в Нью-Йоркской школе кино и ТВ. Она также получает зарплату в обмен на год работы в области благотворительности и следование определенному моральному кодексу.

Украину на конкурсе представляла Анастасия Чернова.