На досрочных выборах в Болгарии идет борьба между правыми и социалистами

Как передает РИА «Новости», голосование началось в 7 утра по местному времени, закроются избирательные участки в 20.00. Всего в стране открыты олее 11,6 тысячи избирательных участков, еще 227 работают за границей в 57 странах. По информации центризбиркома, правом голоса в Болгарии обладают почти 6,9 миллиона человек.

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По данным опроса компании Gallup, за день до выборов среди претендентов на 240 мест в парламенте с небольшим перевесом лидировала правоцентристская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", которую возглавляет экс-премьер Бойко Борисов (24%). Однако, по мнению экспертов, эта политсила, одержавшая убедительную победу на предыдущих выборах, сейчас вряд ли наберет абсолютное большинство голосов.

На втором месте в соцопросах идет "Болгарская социалистическая партия" (23,6%), которая находилась у власти до 2009 года. В случае победы они обещают сформировать широкую коалицию. По мнению некоторых аналитиков, потребуется коалиция, по крайней мере, из трех партий, чтобы сформировать правительство.

Также в выборах будет участвовать либеральное "Движение за права и свободы", которая защищает интересы этнических турков и мусульман, составляющих 12% населения страны. По мнению наблюдателей, движение станет третьей партией в парламенте по числу депутатов, а социалисты могут сформировать коалицию именно с этим движением. Националистическая партия "АТАКА", число сторонников которой значительно увеличилось, также, скорее всего, войдет в парламент.

Премьер Борисов объявил об отставке правительства 20 февраля на фоне протестов, которые начались в середине февраля в связи с резким повышением цен на энергоресурсы.