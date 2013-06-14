YouTube удалил канал МИД России

"Аккаунт YouTube midrftube был удален вследствие подачи третьими сторонами многочисленных жалоб в связи с тем, что размещенные пользователем материалы нарушали авторские права", — отмечает видеохостинг. Среди заявителей упоминаются компании "Красный квадрат" и ВГТРК.

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В МИД уже заявили, что произошла "техническая накладка" и канал вскоре будет восстановлен, сообщает Росбалт.

МИД РФ завел аккаунт на сервисе YouTube в июле 2012 года. Усиление своего присутствия в соцсетях МИД объяснил тем, что ведомство выполняет поручение президента Владимира Путина об освоении новых технологий и применении в них "мягкой силы".

Впоследствии комментарии к видеороликам на канале были отключены из-за наплыва "сетевых троллей".