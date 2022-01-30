"Долг перед нацией должен преобладать над моим личным выбором", - отметил глава государства.

Президент Италии Серджо Маттарелла был переизбран на второй срок.

Несмотря на желание покинуть свой пост, 80-летний кандидат все же согласился баллотироваться после того, как коалиционные партии не смогли договориться о компромиссном кандидате, пишет BBC.

В субботу, 29 января, после шести дней напряженных голосований Маттарелла был официально переизбран. Он получил 759 голосов.

По информации местные СМИ, убедить главу государства остаться на второй срок смог премьер-министр Марио Драги.

Выступая после голосования Маттарелла рассказал о "чувстве ответственности", которое ощущает на своем посту в свете медицинских и экономических проблем, стоящих перед страной.

"Долг перед нацией должен преобладать над моим личным выбором", - отметил президент.

Президент Италии избирается тайным голосованием в коллегии выборщиков из 1 009 сенаторов, депутатов и некоторых региональных делегатов, при этом первый кандидат, получивший две трети голосов, объявляется победителем.

Как сообщал УНИАН, партии правящей коалиции Италии согласились переизбрать Маттареллу, когда семь туров голосования не привели к выдвижению альтернативного кандидата.

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