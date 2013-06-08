Полиция США застрелила подозреваемого в двойном убийстве

В пятницу двое неизвестных устроили стрельбу недалеко от одного из колледжей Санта-Моники. Как свидетельствуют очевидцы, один из нападавших стрелял по движущимся автомобилям, в том числе по автобусу. Он был задержан полицией на месте. В поисках второго стрелка полиции пришлось прочесать окрестности колледжа. Он был убит в перестрелке с полицией. По данным СМИ, подозреваемый был вооружен штурмовой винтовкой AR-15 и одет в бронежилет.

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По информации телеканала NBC, число погибших в результате стрельбы составило, по меньшей мере, шесть человек.

Сообщается, что перед тем как устроить стрельбу у колледжа, злоумышленники застрелили двух человек в жилом доме неподалеку, после чего подожгли здание. Их тела были обнаружены полицией в сгоревшем доме сразу после инцидента со стрельбой, передает РИА Новости.