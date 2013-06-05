В Китае заблокировали поисковый запрос "большие желтые утки"

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, так китайские цензоры попытались запретить доступ к пародии на снимок «Неизвестный бунтарь», где вместо танков перед одиноким человеком стоят огромные резиновые утки.

Снимок стал распространяться в интернете 4 июня, в 24-ю годовщину разгона демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Помимо слов «большая желтая утка» сервис Sina Weibo также запретил поисковые запросы «1989» и «63+1». Первый — это год, в который разворачивались события на Тяньаньмэнь, а второй — зашифрованное обозначение даты 4 июня в соответствии с американской традицией обозначения дат (6.4).

Гигантская желтая надувная утка — это работа голландского художника Флорентина Хофмана, которая недавно была привезена в Гонконг. Утка уже больше месяца плавает по заливу Виктория. В некоторых других китайских городах были установлены копии работы Хофмана.

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Событиями на площади Тяньаньмэнь называют серию мирных демонстраций студентов в Пекине, проходивших с 27 апреля по 4 июня 1989 года. После того, как демонстранты, разбившие на площади палаточный лагерь, несколько раз отказывались разойтись, на площадь были введены войска. В итоге разгона демонстрации, по разным оценкам, погибло от 200 до нескольких тысяч человек. Точные данные держатся властями Китая в секрете. Правящая партия жестко цензурирует любые обсуждения событий 1989 года.

Фотография «Неизвестный бунтарь», также известная как «Tank man», была сделана американским фотографом Джеффом Уайденером (Jeff Widener). На фотографии запечатлен неизвестный молодой человек, в одиночку на протяжении получаса удерживавший колонну танков во время событий 1989 года.